Глава РАПУ Гурьев: Россия обогнала США и Индию по производству минеральных удобрений

Россия обогнала США и Индию по производству минеральных удобрений и заняла второе место в мире после Китая. Об этом во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, передает РИА Новости.

По его словам, за последние десять лет Россия нарастила производство на 40%, до 55 млн тонн, всех видов удобрений.

«Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире после Китая», — сказал Гурьев.

Он назвал это «огромным достижением».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если зерновая сделка в мае не будет продлена, то РФ готова поставить зерно в страны Африки бесплатно.

До этого РБК писал, в России экспорт трех товаров показал за 2022 год самый большой рост. По информации издания, этими товарами стали никель, удобрения и минеральное топливо.