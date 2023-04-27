«Яндекс» в I квартале 2023 года увеличил выручку в полтора раза, до 163,3 млрд рублей

Компания «Яндекс» объявила финансовые результаты за январь – март этого года. Выручка компании за этот период увеличилась на 54%, до 163,3 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль составила 2,6 млрд рублей. Это следует из финансовых результатов компании, которые есть у «Газеты.Ru».

В соответствии с ними, скорректированная чистая прибыль «Яндекса» в первом квартале 2023 года достигла 2,6 млрд рублей по сравнению с убытком в 8,1 млрд рублей годом ранее.

Товарооборот (GMV) сегмента e-commerce компании составил 108 млрд рублей. Этот сегмент включает «Яндекс Маркет», доставку из магазинов в «Яндекс Еде» и Delivery Club (с 8 сентября 2022 года, когда была закрыта сделка), а также «Яндекс Лавку» в России.

Основной вклад в рост GMV в сегменте offline to online - продаж внесли «Яндекс Доставка» и вертикаль доставки из ресторанов, включая приобретенный осенью 2022 года Delivery Club. Рост GMV этих бизнесов превысил 120% в годовом исчислении.

В прошлом году количество сотрудников «Яндекса», работающих из международных хабов, выросло почти в три раза по сравнению с 2021 годом и превысило 1,7 тыс. человек (8% сотрудников).