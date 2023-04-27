Польша после отказа от угля из России купила почти 12,5 млн т этого сырья у других стран

Варшава после отказа от российского угля приобрела почти 12,5 млн т этого сырья у других государств. Об этом заявил вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин, написало агентство РИА Новости.

«Мы доставили в Польшу почти 12,5 млн т угля. Это огромный объем, который «обслужили» энергетические компании, прежде всего Польская энергетическая группа и «Уклекокс», — сказал Сасин.

По словам заместителя председателя польского правительства, 12,5 млн т угля в страну завезли на 242 кораблях. Затем из портов энергоресурс доставили для перевозки вглубь страны на 3,3 тыс. поездов и более 50 тыс. грузовиков.

В середине апреля 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, запрещающий импорт угля из России.

В первой половине апреля министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Варшава рассчитывает снизить долю угля в энергетике до 17% к 2040 году. По ее словам, от угольных агрегаторов страна не откажется до тех пор, пока другие источники энергии не смогут восполнить потери из-за отказа от угля.