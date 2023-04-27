Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Польша после отказа от угля из России купила почти 12,5 млн т этого сырья у других стран

close
100%
Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Варшава после отказа от российского угля приобрела почти 12,5 млн т этого сырья у других государств. Об этом заявил вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин, написало агентство РИА Новости.

«Мы доставили в Польшу почти 12,5 млн т угля. Это огромный объем, который «обслужили» энергетические компании, прежде всего Польская энергетическая группа и «Уклекокс», — сказал Сасин.

По словам заместителя председателя польского правительства, 12,5 млн т угля в страну завезли на 242 кораблях. Затем из портов энергоресурс доставили для перевозки вглубь страны на 3,3 тыс. поездов и более 50 тыс. грузовиков.

В середине апреля 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, запрещающий импорт угля из России.

В первой половине апреля министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Варшава рассчитывает снизить долю угля в энергетике до 17% к 2040 году. По ее словам, от угольных агрегаторов страна не откажется до тех пор, пока другие источники энергии не смогут восполнить потери из-за отказа от угля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях