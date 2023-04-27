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Замминистра финансов России Моисеев посоветовал гражданам не инвестировать в криптовалюту

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Depositphotos

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал граждан не вкладывать свои деньги в криптовалюту, назвав этот вид актива «в целом злом». Об этом он заявил в ходе своего выступления на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», написало агентство ТАСС.

«Честно сказать, конечно, крипта в целом зло. Люди, которые инвестируют туда свои сбережения, очень сильно рискуют. Я бы воспользовался возможностью и дал бы совет этого не делать. Наша позиция общая с Центральным банком», — сказал Моисеев.

По словам заместителя главы Минфина, существуют отдельные ситуации, при которых можно использовать криптовалюту. Он напомнил о подготовке экспериментального правового режима, который позволит применять криптовалюту в расчетах во внешней торговле.

В первой половине апреля первая криптовалюта в мире биткоин приближалась к отметке в $31 тыс. за монету впервые с начала июня 2022 года. К 14:15 (мск) биткоин торгуется по $29,114.

В первой половине марта американский инвестор, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин в ожидании «вторжения фальшивых денег».

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