Госбанк Индии следит, чтобы компании не покупали нефть из России выше потолка

Государственный банк Индии проверяет работу индийских нефтяных компаний Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. Ltd и Hindustan Petroleum Corp. Ltd. на предмет обхода санкций в отношении России. Банк является крупнейшим кредитором Индии. Об этом пишет газета Mint со ссылкой на источники.

«Госбанк запросил данные о закупочных ценах на сырье у индийских нефтяных компаний, чтобы проверить, что российская нефть не покупается выше чем $60 за баррель. Таким образом регулятор Индии хочет удостовериться в том, что компании не нарушают санкции в отношении России», — следует из статьи (https://www.kommersant.ru/doc/5954577?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop по «Коммерсанту»).

27 апреля Bloomberg сообщил, что в первом квартале 2023 года российская нефть продавалась в азиатские страны с нарушением санкционной политики G7, в том числе и потолка цен в $60 за баррель, установленного Западом.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя США по энергетике Амоса Хохштейна сообщило, что потолок цен на нефть из России «работает хорошо». Хохштейн высказал такое мнение в кулуарах энергетической конференции СERAWeek в Хьюстоне (штат Техас).