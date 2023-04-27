Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк поможет предпринимателям защититься от непредвиденных убытков

close
100%
Альфа-Банк

Альфа-Банк обеспечит дополнительную защиту бизнеса клиентов — в компании обновили подписку Альфа-Безопасность, которая представляет из себя набор сервисов, обеспечивающих защиту предпринимателей от непредвиденных убытков, сообщает пресс-служба финансовой организации.

В обновленной версии подписки добавились 3 новых сервиса — проверка контрагентов, чтобы вовремя произвести оплату и предотвратить риски от сотрудничества с необязательными поставщиками, помощь юриста — чтобы получить консультации надежных специалистов, а также сервис уведомлений о штрафах — чтобы предотвратить убытки.

Также в подписке есть сервисы, с помощью которых можно заблаговременно получать уведомления о проверке надзорных органов, проверить сотрудника — для минимизации рисков в случае чьей-то недобросовестности, проверки рисков бренда — для защиты от конкурентов, подготовить претензию на взыскание дебиторской задолженности — чтобы избежать потерь, отмечают в компании.

«Для того, чтобы успешно развивать бизнес, клиентам необходимо быть уверенными, что им не придется платить лишние штрафы, терять деньги из-за недобросовестных партнеров и переплачивать за юридическую помощь. Поэтому мы создали уникальную на рынке подписку с полезными сервисами, обеспечивающими безопасность», — рассказала руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях