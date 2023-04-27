Альфа-Банк поможет предпринимателям защититься от непредвиденных убытков

Альфа-Банк обеспечит дополнительную защиту бизнеса клиентов — в компании обновили подписку Альфа-Безопасность, которая представляет из себя набор сервисов, обеспечивающих защиту предпринимателей от непредвиденных убытков, сообщает пресс-служба финансовой организации.

В обновленной версии подписки добавились 3 новых сервиса — проверка контрагентов, чтобы вовремя произвести оплату и предотвратить риски от сотрудничества с необязательными поставщиками, помощь юриста — чтобы получить консультации надежных специалистов, а также сервис уведомлений о штрафах — чтобы предотвратить убытки.

Также в подписке есть сервисы, с помощью которых можно заблаговременно получать уведомления о проверке надзорных органов, проверить сотрудника — для минимизации рисков в случае чьей-то недобросовестности, проверки рисков бренда — для защиты от конкурентов, подготовить претензию на взыскание дебиторской задолженности — чтобы избежать потерь, отмечают в компании.

«Для того, чтобы успешно развивать бизнес, клиентам необходимо быть уверенными, что им не придется платить лишние штрафы, терять деньги из-за недобросовестных партнеров и переплачивать за юридическую помощь. Поэтому мы создали уникальную на рынке подписку с полезными сервисами, обеспечивающими безопасность», — рассказала руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.