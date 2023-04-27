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Спрос на элитное жилье в Москве вырос в 2,5 раза или 156% за месяц

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Depositphotos

На рынке элитной первичной недвижимости в марте 2023 года заключили 70 сделок, что в 2,5 раза или 156% больше относительно февраля 2023 года. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на данные исследования агентства недвижимости Intermark Real Estate.

Генеральный директор и управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин связал рост спроса на элитные новостройки с традиционным повышением интереса к такому роду недвижимости в первые месяцы весны. Но такой высокий спрос отметили впервые.

Как отметили в агентстве, объем сделок с элитной недвижимостью составил 54% от общего количества покупок жилья в первом квартале (январь — март) 2023 года.

При этом общее число сделок с первичным жильем в первые три месяца нынешнего года уступает аналогичному периоду прошлого года на 64%.

В первой половине апреля в пресс-службе петербургского подразделения консалтинговой компании NF Group сообщили, что объем продаж элитного первичного жилья в Санкт-Петербурге упал в первом квартале 2023 года относительно такого же периода 2022 года на 60%.

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