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В Сочи заметили резкий рост числа фейковых объявлений о продаже жилья

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Сочи стал лидером по фейковым объявлениям о продаже квартир, доля которых достигла 50%. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные участников рынка.

«По нашим оценкам, сейчас около половины всех объявлений о продаже недвижимости в Сочи — фейковые. Одни преследуют цель привлечь внимание потенциальных покупателей, другие реализуют откровенно мошеннические схемы», — отметил директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что курорты на юге России всегда отличались подобной спецификой. Однако именно в 2023 году число фейковых объявлений резко выросло. В частности, это произошло из-за того, что ряд покупателей переориентировались на приобретение недвижимости с зарубежных на отечественные курорты.

По подсчетам специалистов, почти треть объявлений о продаже жилья на юге России оказались поддельными. При этом мошенничество с недвижимостью вполне характерно для курортных мест, но серьезнее всего эта проблема наблюдается в Сочи. Например, мошенники заманивают людей низкой ценой и хорошим расположением объекта, которых в реальности не существует. Затем покупатели вносят залог за квартиру, однако продавцы, получив средства, сразу же исчезают.

В начале апреля газета «Известия», ссылаясь на мнение экспертов, писала, что рынок недвижимости в России перегрет, однако перспектив его краха или значительного обвала цен на жилье нет.

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