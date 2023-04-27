Bloomberg: поставки нефти из России в Азию нарушают санкционную политику Запада

В первом квартале 2023 года российская нефть продавалась в азиатские страны с нарушением санкционной политики G7, в том числе и потолка цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные исследования Киевской школы экономики (KSE).

Аналитики отметили, что почти вся нефть, поступавшая из порта Козьмино (Приморский край, вблизи Находки), продавалась по цене, превышавшей установленный лимит в $60 за баррель. При этом при транспортировке топлива, как минимум в половине случаев использовались услуги компаний из стран G7. Однако им запрещено это делать, если топливо продается выше потолка цен.

В публикации добавили, что средняя цена продаваемой нефти из всех портов и по трубопроводам составила $58,62 за баррель. Только в портах Тихого океана она была на уровне $73,14 за баррель. По нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» цена топлива также была выше потолка цен, составив $70,23 за баррель.

По данным агентства, в декабре средняя цена за баррель нефти из России превышала $70. При этом санкции, в этом случае, смогли добиться своей цели – снизить доходы Москвы.

26 апреля российский вице-премьер Александр Новак в ходе своего выступления на марафоне «Знание. Первые» заявил, что Россия перенаправила в Азию около 20% нефти, прежде поставляемой в Европу. По его словам, Россия также сократила на треть объем поставок газа в Евросоюз (ЕС). Часть этого экспорта перенаправили в Азию.