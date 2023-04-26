Росптицесоюз предупредил о возможности появления проблем с переработкой птицы

В России могут остановить свою работу птицефабрики из-за ухода западных производителей оборудования с рынка. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление Росптицесоюза.

Сейчас почти 80% техники для переработки птицы приходится на зарубежные бренды, а российское оборудование не обладает теми же мощностями. Отечественное оборудование позволяет отправлять на убой до 3 тыс. голов в час, тогда как иностранные аналоги перерабатывают до 14 тыс. птиц. Поэтому, с учетом ухода западных производителей оборудования с рынка, возрастает риск остановки работы птицефабрик.

Участники рынка сошлись во мнении, что определенные риски для отрасли сохраняются. Однако некоторые посчитали, что в среднесрочной перспективе угрозы для остановки предприятий нет. При этом использование неоригинальных запчастей определенно снизит срок эксплуатации оборудования.

В публикации добавили, что еще одним отрицательным фактором, который может повлиять на производство птицы, является рост конкуренции со стороны Китая. Речь идет о том, что в Россию из КНР в последние несколько месяцев поступили тысячи тонн мяса птицы, что вызывает беспокойство у местных производителей.

17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство введет еще одну меру поддержки российских предприятий, чтобы помочь им наладить выпуск необходимых компонентов. Это решение позволит дополнительно профинансировать развитие перспективных отраслей экономики РФ на общую сумму до 10 трлн руб.