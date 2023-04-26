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Bloomberg: ЕС провалил планы по отказу от российского газа в пользу ветроэнергетики

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Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Евросоюз не смог осуществить планы по отказу от российского газа в пользу ветрогенерации. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, Германия, Дания, Бельгия и Нидерланды планировали достигнуть показателей в 65 гигаватт к 2030 году, однако анализ активности ветроэнергетики показал, что запланированные цели не будут достигнуты.

«Одно из моих опасений заключается в том, что мы недостаточно быстро продвигаемся вперед. Мы не достигнем наших целей к 2030 году», — пояснил глава европейского отдела по вопросам энергетики, крупнейший разработчик морских ветряных электростанций в Европе Расмус Эррбо.

Согласно данным агентства, к концу десятилетия пять стран достигнут общей мощности около 88 гигаватт, что составляет около трех четвертей заявленных целей.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия перенаправила в Азию около 20% нефти, прежде поставляемой в Европе.

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