Фитнес-клубы пожаловались, что россияне начали экономить на спорте из-за отпуска и дач

Фитнес-клубы попросили властей поддержать индустрию из-за падения продаж, так как клиенты перед летом стали меньше заниматься спортом и покупать абонементы на фоне грядущих отпусков и поездок на дачу. Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученное письмо от Национального фитнес-сообщества, направленное министру финансов Антону Силуанову.

Несмотря на рост продаж в фитнес-отрасли после пандемии коронавируса, расходы на содержание клубов выросли практически на четверть (23%). Дополнительную сложность создает и снижение динамики продаж перед летним сезоном, так как россияне отказываются продлевать членство в клубах «на фоне отъезда на загородные участки». Поэтому уже к июню выручка фитнес-отрасли может сократиться на 5-7% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года.

Участники рынка сошлись во мнении, что традиционно весенний период всегда был низким сезоном, когда клиенты экономили. Однако в 2023 году эта динамика оказалась значительно сильнее, чем в прошлом году. Кроме того, снижение продаж абонементов происходит не только из-за начавшегося сезона дач, но и из-за отпусков, детских каникул и семейных поездок.

В письме Силуанову добавили, что для поддержки отрасли можно понизить тарифы на уплату страховых взносов, а также установить нулевую ставку налога на прибыль и другие налоги как минимум на девять месяцев. Также можно ввести программу кешбэка, ввести налоговый вычет на корпоративный спорт и понизить до 10% НДС на спортивное оборудование из дружественных стран.

22 марта «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование FitnessData, писал, что на рынке фитнес-услуг в России образовался дефицит кадров из-за того, что во время пандемии коронавируса начался тренд на переход фитнес-тренеров к онлайн-занятиям, который продолжается до сих пор.