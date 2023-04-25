На Украине хотят ввести налог на газировку

Верховная рада Украины зарегистрировала два законопроекта о введении в стране налога на газированные напитки и о том, куда будут направляться средства от этого налогового сбора, рассказал депутат парламента Михаил Радуцкий в соцсетях.

По его информации, минеральные и газированные напитки с добавлением сахара, подсластителей и ароматизаторов начнут облагать налогом в €0,1 (8,98 руб.) на 1 л напитка.

Второй законопроект позволит направлять часть вырученных средств на реализацию программ профилактики и лечения заболеваний, возникающих от регулярного употребления сладких газированных напитков, другую часть — 50% — на программу детского питания в школах.

Он отметил, что главной целью законопроекта является уменьшение количества сограждан, которые регулярно употребляют такие напитки. Депутат привел в пример страны, в которых введение аналогичного налога привело к снижению числа пациентов с диабетом и ожирением.

Ранее Верховная рада приняла закон, позволяющий Службе безопасности Украины следить за передвижением граждан страны в транспорте на международных и внутренних рейсах.