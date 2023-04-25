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В Италии высмеяли ролик для привлечения туристов с кадрами из Словении за $9,91 млн

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Depositphotos

Министерство туризма Италии подверглось насмешкам критиков и пользователей соцсетей после того, как в его официальном видеоролике для привлечения туристов в Италию были использованы кадры, на которых люди в Словении пьют словенское вино. Об этом сообщило Reuters.

Видео под названием «Откройся Меравилье» (Open to Wonder) являлось частью кампании стоимостью 9 млн евро ($9,91 млн). Ролик подготовила коммуникационная группа Армандо Теста.

В ролике богиня Венера, символ итальянского искусства, изображенная Сандро Боттичелли в его шедевре эпохи возрождения «Рождение Венеры», в мини-юбке ест пиццу на фоне Флорентийского собора и Римского Колизея в Италии. На самых противоречивых кадрах ролика группа молодых людей улыбается в залитом солнцем патио и пьет вино, что по факту можно счесть типичной итальянской сценой. Но внимательные зрители заметили, что патио, о котором идет речь, на самом деле находится в словенском регионе Котар, недалеко от границы с Италией, а на бутылке на столе этикетка с вином COTAR.

Коммуникационная группа Армандо Теста была недоступна для комментариев на момент написания материала.

Ролик был широко высмеян критиками и в социальных сетях еще до того, как стало известно, что часть его была снята за границей.

Министр туризма Италии Даниэла Сантанче назвала критиков видео «снобами» и заявила, что изображение Венеры как влиятельного лица было направлено на привлечение молодежи.

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