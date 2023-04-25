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Минэнерго сообщило о снижении дисконтов на российскую нефть

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Директор департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики РФ Антон Рубцов сообщил о снижении дисконтов на российскую нефть по отношению к мировым бенчмаркам. Заявление было сделано в кулуарах Национального нефтегазового форума, передает РИА Новости.

«Мировой рынок емкий, индикаторов разных сортов тоже много. Мы мониторим к ним, и дисконты снижаются. В целом мы отмечаем положительную динамику», — подчеркнул представитель министерства, добавляя, что «удается работать с покупателями, и рынок реагирует».

Он также уточнил, что сейчас снижаются дисконты к маркерным сортам топлива. При этом представитель министерства отметил, что репрезентативность внешних ценовых индикаторов на российскую нефть «вызывает вопросы», в связи с чем ведется обсуждение разработки собственных индикаторов.

Дисконтом на нефть называют разницу в цене между стоимостью российской нефти на рынке и стоимостью нефти марки Brent. Соответственно, снижение дисконта означает повышение цены российской нефти относительно общемировых показателей.

Ранее в Минэнерго рассказали о планах России по наращиванию доли на мировом рынке угля. В министерстве отметили, что 2022 год угольная промышленность России пережила с минимальными потерями в плане поставок, что демонстрирует ее устойчивость.

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