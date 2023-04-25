В Москве открылся первый ресторан Rostic's на месте бывшего KFC

В Москве 25 апреля после ребрендинга открылся первый ресторан Rostic's на месте бывшего KFC. Он расположен возле станции метро «Маяковская».

В апреле американская компания KFC Yum! Brands закрыла сделку по продаже связанных с KFC активов в России одному из своих местных франчайзи — компании «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова. Одним из условий соглашения был ребрендинг ресторанов, которые перешли новому владельцу ресторанов.

В состав сделки также входила продажа всех российских ресторанов KFC, операционная система, а также права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic's. При этом по условиям сделки купли-продажи «Смарт сервис» обязался сохранить рабочие места всех сотрудников компании.

Сеть ресторанов Rostic's, которая откроется на месте части заведений KFC, не сможет использовать в меню названия «Твистер» и «Боксмастер», потому что они закреплены за Yum! Brands. Вместо них в меню Rostic's планируется использовать другие фирменные позиции — «Шеф-ролл» и «Ростмастер», написало совладелец компании «Смарт Сервис» Константин Котов.

По информации RT, сеть Rostic's, которая появится на месте бывшей KFC, планирует открыть до 2 тыс. заведений. Об этом журналистам рассказала глава компании «Юнирест», управляющая бывшими активами Yum! Brands, Татьяна Шаманская. По ее словам, «есть большой потенциал для роста». Шваманская отметила, что зоной развития сети станут города с населением 100 тыс. человек и меньше.