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Минфин оценил расходы на софинансирование долгосрочных сбережений в ₽10 млрд в год

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Мария Девахина/РИА «Новости»

По ожиданиям Минфина России, расходы федерального бюджета на софинансирование взносов граждан в системе долгосрочных сбережений могут составить не более 10 млрд рублей в течение пяти лет. Эти данные содержатся в сопроводительных материалах к проекту закона о долгосрочных сбережениях, написал РБК.

Как говорится в публикации, законопроект о долгосрочных сбережениях 24 апреля был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. В ближайшее время проект будет рассмотрен на заседании правительства, сообщили в пресс-службе Минфина.

Накануне министр финансов Антон Силуанов заявил, что законопроект «прошел все процедуры в правительстве» и скоро будет внесен в Госдуму. Цель проекта заключается в создании финансовой «подушки безопасности» при наступлении особых жизненных ситуаций. Предполагается, что сбережения будут формироваться самим гражданином добровольно за счет взносов, а также средств ранее созданных пенсионных накоплений. Также направлять взносы может и работодатель.

Ранее сообщалось, что участниками программы долгосрочных сбережений могут стать до 15 млн человек к 2030 году.

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