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Минфин России предложил обложить НДФЛ российские доходы блогеров на YouTube и в Instagram*

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Depositphotos

Доходы блогеров, работающих за границей и размещающих контент на иностранных платформах, могут обложить налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение осведомленного источника.

Как пишет газета, инициативу разработали в Минфине. В ведомстве хотят ввести этот налог на полученные из России доходы блогеров. Накануне документ внесли на рассмотрение Госдумы. Поправки предполагается внести в ст. 208 Налогового кодекса (доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за ее пределами).

В соответствии с проектом закона, если при выполнении работ используют российские домены, сетевые адреса или серверы, то доходы от такой деятельности обложат НДФЛ при соблюдении хотя бы одного из трех условий.

В настоящее время, если, например, веб-дизайнер, нерезидент России, из-за рубежа исполнил заказ для российской компании, платить налог он не обязан. Такой доход не считают полученным от работы на территории России, пояснил руководитель налоговой практики адвокатского бюро ЕПАМ Сергей Калинин. Именно этот пробел в законе и хотят закрыть. То есть российский сегмент интернета с точки зрения полученных доходов намерены приравнять к территории России.

В первой половине апреля коммуникационное агентство Коkос Like представило исследование, согласно данным которого в рунете не более 30% блогеров уклоняются от легализации своих доходов, при этом 70% либо уже ведут бизнес «в белую», либо готовы легализовать его согласно нормам действующего законодательства – налогового и в области рекламы.

*  владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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