Предприятиям Словакии выплатили компенсации за высокие цены на газ

Власти Словакии выплатили порядка 56,5 млн евро в качестве компенсации за высокие цены на электричество и газ. Об этом сообщил портал teraz.sk. Таким образом, как пишет портал, были удовлетворены свыше 43 тыс. заявок от субъектов предпринимательства.

«На конец прошлой недели Министерством экономики Словакии было принято 56 301 заявление от предприятий, мелких предпринимателей и церковных учреждений на общую сумму более 84 миллионов евро, при этом уже удовлетворено более 43 тысяч заявлений на сумму около 56,5 миллиона евро», — следует из материала (цитата по «Прайму»).

В публикации говорится, что Минэкономики Словакии 24 апреля начало принимать заявления на компенсацию повышенных цен на электроэнергию и газ за март. Соответствующий вид помощи может получить субъект экономической деятельности, который имеет собственные счетчики электроэнергии или газа.

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