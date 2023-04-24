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Предприятиям Словакии выплатили компенсации за высокие цены на газ

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Depositphotos

Власти Словакии выплатили порядка 56,5 млн евро в качестве компенсации за высокие цены на электричество и газ. Об этом сообщил портал teraz.sk. Таким образом, как пишет портал, были удовлетворены свыше 43 тыс. заявок от субъектов предпринимательства.

«На конец прошлой недели Министерством экономики Словакии было принято 56 301 заявление от предприятий, мелких предпринимателей и церковных учреждений на общую сумму более 84 миллионов евро, при этом уже удовлетворено более 43 тысяч заявлений на сумму около 56,5 миллиона евро», — следует из материала (цитата по «Прайму»).

В публикации говорится, что Минэкономики Словакии 24 апреля начало принимать заявления на компенсацию повышенных цен на электроэнергию и газ за март. Соответствующий вид помощи может получить субъект экономической деятельности, который имеет собственные счетчики электроэнергии или газа.

Правительство Болгарии ранее решило запретить импорт украинского зерна. Аналогичные меры приняли в Словакии, Польше и Венгрии.

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совбеза в качестве председателя. Заседания с участием Лаврова пройдут 24 и 25 апреля.

Россия находит возможности направлять отечественные продукты и удобрения на мировые рынки, но это делается «не в рамках, а вопреки» инициативе генсека ООН, подчеркнул министр. На все запросы страны по этой части сделки в ООН отвечают, что «стараются, делают максимум возможностей», но инициатива действует уже девять месяцев, а «они все стараются», отметил глава МИД.

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