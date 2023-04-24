Экс-президент Молдавии Додон: власти страны всю зиму закупали российский газ по «бешеным» ценам

Несмотря на желание властей Молдавии диверсифицировать маршруты импорта природного газа и ослабить энергетическую зависимость от России, руководство страны весь зимний отопительный сезон все равно закупало то же топливо из РФ, но через посредников. При этом стоимость импорта при подобной схеме значительно возрастала, приводит слова экс-президента республики Игоря Додона телеканал «Россия 24».

«Мы всю эту зиму употребляли российский газ, хотя молдавские власти говорили, что это какой-то альтернативный и что они не покупают у «Газпрома». Но мы все понимаем, что это был тот же российский газ, который мы закупали через посредников и платили бешеные деньги за это», — заявил Додон.

По его словам, стоимость тысячи кубометров топлива для Молдавии на определенном этапе составляла выше $1 тыс. При этом биржевые цены на природный газ на тот момент находились в коридоре $400-500 за тысячу кубов. Все эти факторы в итоге привели к росту тарифов для конечных потребителей на внутреннем рынке республики.

«Это привело к существенному росту тарифов внутри страны. Бедному населению, которое и так страдает от того, что некомпетентность нынешних властей привела к обнищанию, пришлось платить высокие цены за эти энергоресурсы», — заключил политик.

11 апреля глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что высокие тарифы на природный газ в республике привели к сокращению его объема потребления за год на 20%. При этом в настоящее время уровень потребления топлива в стране продолжает снижаться, что является невыгодным для газотранспортной системы страны.