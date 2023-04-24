Представители швейного бизнеса Поволжья оценили текущую перспективу отрасли

В Поволжье упал спрос на детскую одежду, однако на остальную — увеличился. Об этом изданию «Реальное время» рассказали производители готовой одежды в Приволжском федеральном округе.

ООО «Балу» из Тольятти, которое производит детскую одежду торговой марки «Балуша», раньше специализировалось на одежде для детей до двух лет, однако, теперь ему пришлось расширить ассортимент на более взрослых детей. В компании отмечают, что одежда для маленьких детей стала покупаться в меньшем объеме, чем раньше.

«У нас поубавилось клиентов, просело количество конечного потребления. Мы сами торгуем только оптом, наша продукция распространяется в магазинах наших партнеров. Сказалось тут и «запустение» в торговых центрах, где арендовали точки многие наши партнеры. Часть из этих небольших предприятий просто не пережила происходящих потрясений: не выдержала долгого закрытия торговых центров, а потом — спада их посещаемости», — рассказала директор предприятия Марина Гвоздева.

При этом начальник отдела рекламы и маркетинга ООО «Чебоксарский трикотаж» в Чебоксарах Юрий Александров отмечает, что возможности для роста сегодня есть. По его словам, предприятие фиксировало высокий спрос на одежду весь прошлый год. По мнению Александрова, сейчас для предприятий по пошиву готовой одежды наступило время возможностей. С его мнением согласился директор ООО «Пике» из Новочебоксарска Аркадий Иванов.

«Сегодня есть много новых перспективных направлений для каждого бизнеса. Развиваются маркетплейсы, увеличиваются оптовые продажи, прирастают офлайн-магазины. Во время ухода западных компаний был некоторый хаос, но даже несмотря на то, что никто не знал, что будет дальше, у всей отрасли росли продажи. <...> в целом сейчас возможностей очень много. Рынок конкурентный, но все уживаемся», — отметил он.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель текстиля в Китае Dasheng Group планирует расширить производство в России, чтобы продавать свою продукцию без посредников.