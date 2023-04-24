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Сбер на примере карты жителя Новосибирской области создаст аналоги в регионах

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Пресс-служба Сбера

Сбер на примере информационной системы «Карта жителя Новосибирской области» планирует в 2023 году внедрить такое же решение в нескольких регионах России, сообщает пресс-служба компании.

ʺБлагодаря карте жителя граждане смогут просто получить доступ к социальным сервисам и мерам поддержки, используя в качестве ключа обычную банковскую карту «Мир» любого банка. Уникальность созданной для Новосибирской области системы в том, что гражданину для получения набора региональных социальных сервисов не нужно приобретать специальную карту или предъявлять удостоверение льготника», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Дмитрий Малых.

В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что это, с одной стороны, завершение большой работы, которая проводилась в последние годы, с другой — старт не менее крупной работы, которая предстоит.

«Мы изучали опыт подобных проектов в других субъектах нашей страны, смогли создать особенную концепцию и разработали заново вместе с партнерами новую архитектуру и подход», — добавил он.

Отмечается, что для получения набора региональных социальных сервисов человеку не надо приобретать специальную карту или предъявлять удостоверение льготника. Система проактивно определяет доступные гражданину меры поддержки и взаимодействует с платежно-идентификационной инфраструктурой для их доставки.

Оформить и пользоваться сервисами можно, привязав банковскую карту «Мир» любого банка в мобильном приложении или на портале карты жителя, в центрах «Мои документы» или отделениях банков — участников проекта. Жители региона получат широкий список социальных сервисов.

Внедрение системы, разработанное «Расчетными решениями», которые входят в группу Сбербанк, позволит правительству Новосибирской области повысить качество предоставления льгот и обеспечить их адресность, а также получить обратную связь от граждан для дальнейшего развития сервисов.

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