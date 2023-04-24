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Reuters: германский концерн Henkel рассчитывает на обратный выкуп российских активов

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Global Look Press

Руководство германского концерна Henkel, который производит бытовую и промышленную химию, включило в пункт соглашения о продаже бизнеса в России возможность обратного выкупа активов на территории России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова финансового директора компании Марко Свободы.

20 апреля в концерне заявили о продаже российского бизнеса компании консорциуму местных финансовых инвесторов. Сумма сделки составила €600 млн, или $657,54 млн. Речь идет о приобретении собственности компаниями Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Соглашение было достигнуто в рамках завершения процесса по прекращению деятельности на территории РФ в связи с международными санкциями, уточняется в статье.

«Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса», — говорится в материале.

21 апреля заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов заявил, что завод в Ленинградской области сохранит производство и рабочие места после ухода немецкого концерна Henkel AG, производителя бытовой и промышленной химии, с российского рынка и смены собственника. Сделка по переходу прав собственности должна завершиться в ближайшее время.

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