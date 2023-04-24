АРПП: 68% российских производителей ПО отметили рост выручки по итогам 2022 года

Большинство (68%) российских компаний, производящих программное обеспечение (ПО), отметили рост выручки в прошлом году. Это стало возможным благодаря наращиванию уровня конкуренции между местными фирмами после ухода ряда зарубежных корпораций с внутреннего рынка РФ на фоне международных санкций, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт».

«По данным опроса АРПП, 68 процентов отечественных компаний-разработчиков заявили о росте доходов. Тем не менее 19 процентов фирм сказали, что выручка снизилась, у 12,6 процента — осталась на прежнем уровне», — пояснила председатель правления Ассоциации Наталья Касперская.

По итогам прошлого года большинство компаний, работающих в сфере информационных технологий (IT) также нарастили численность трудового персонала. При этом изменения финансовых показателей во многом связано в внешнеполитическими событиями, заключила она.

21 апреля пресс-служба аппарата заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко сообщила, что в начале 2023 года спрос на IT-кадры у российских компаний вырос на 63% по сравнению с показателями 2022-го. За первые месяцы текущего года на внутреннем рынке РФ количество открытых IT-вакансий увеличилось до 59 тыс.