Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России появится омбудсмен, который будет работать с самозанятыми

Зампред Комитета Госдумы Костенко внесет законопроект, который позволит омбудсменам работать с самозанятыми

close
100%
Depositphotos

Федеральных и региональных омбудсменов по защите прав предпринимателей наделят полномочиями рассматривать жалобы самозанятых. Соответствующий законопроект заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко внесет 24 апреля, пишет «Парламентская газета». Сейчас омбудсмены рассматривают жалобы организаций и индивидуальных предпринимателей.

Документом предлагается добавить в Закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» еще одну статью, которая даст уполномоченным право рассматривать жалобы самозанятых по вопросам нарушения их прав и законных интересов.   Инициативу поддержали Минэкономразвития и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его мнению, в первую очередь самозанятые будут обращаться за консультациями по поводу мер господдержки.

«Самозанятые — это, конечно, не предприниматели в прямом значении слова. Но они не наемные работники, то есть их финансовое положение зависит исключительно от них самих. В этом смысле «родство» однозначное. И им в любом случае нужны разъяснения и поддержка», — добавил Титов.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщал, что плана распространить право на имущественные и социальные налоговые вычеты на самозанятых пока нет. Он отметил, что налоговые вычеты доступны индивидуальным предпринимателям, которые платят НДФЛ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях