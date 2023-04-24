В России появится омбудсмен, который будет работать с самозанятыми

Федеральных и региональных омбудсменов по защите прав предпринимателей наделят полномочиями рассматривать жалобы самозанятых. Соответствующий законопроект заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко внесет 24 апреля, пишет «Парламентская газета». Сейчас омбудсмены рассматривают жалобы организаций и индивидуальных предпринимателей.

Документом предлагается добавить в Закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» еще одну статью, которая даст уполномоченным право рассматривать жалобы самозанятых по вопросам нарушения их прав и законных интересов. Инициативу поддержали Минэкономразвития и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его мнению, в первую очередь самозанятые будут обращаться за консультациями по поводу мер господдержки.

«Самозанятые — это, конечно, не предприниматели в прямом значении слова. Но они не наемные работники, то есть их финансовое положение зависит исключительно от них самих. В этом смысле «родство» однозначное. И им в любом случае нужны разъяснения и поддержка», — добавил Титов.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщал, что плана распространить право на имущественные и социальные налоговые вычеты на самозанятых пока нет. Он отметил, что налоговые вычеты доступны индивидуальным предпринимателям, которые платят НДФЛ.