Глава УКБП Войт: первый полет самолета Sukhoi Superjet New запланирован на май

Генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, входящего в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех, Александр Войт заявил, что первый полет самолета Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Войта, все, что пилоты видят в кабине самолета и им сигнализирует, сделано в УКБП.

«Это самое значимое событие, которое мы все ждем с нетерпением в этом году», — отметил гендиректор УКБП.

Он отметил, что бортовое радиоэлектронное оборудование, системы индикации, пульты управления, внешняя и внутренняя светотехника сейчас являются главным проектом, который реализуется на предприятии и в стране.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта готовит обращение в Минтранс России с целью наделить «ОДК-Сатурн» полномочиями на разработку двигателей для самолетов SSJ 100.

До этого глава Минпромторга России Денис Мантуров утверждал, что серийные поставки SSJ New российским авиакомпаниям запланированы на 2024 год.