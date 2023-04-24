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«Ъ»: продажи ноутбуков в России за три месяца сократились на 20%

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Продажи ноутбуков в России в течение первых трех месяцев текущего года снизились на 20%, в натуральном выражении — до 812 тысяч устройств. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В Holodilnik.ru уточнили, что больше всего упали продажи у ушедших брендов — HP (на 74%), Acer (на 62%), Asus (на 67%), Dell (на 75%), Apple (на 34%) и других.

В то же время рост продаж продемонстрировали китайские устройства — Haier (на 23%), ThundeRobot (более 100%), Chuwi (более 100%) и тайваньский Gigabyte (на 42%).

Ранее сообщалось о росте вдвое доли российских ноутбуков на рынке: доля отечественных товаров в этом сегменте составила 9% вместо 4% в 2021 году. В 2020 году этот показатель составлял 3%.

Представитель «Ф-Плюс Мобайл» рассказал, что рост спроса на отечественные марки был связан, с нестабильностью поставок привычных А-брендов по схеме параллельного импорта, нехваткой продукта на рынке, с другой стороны — российские производители могут предложить покупателям регулярные поставки.

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