«Ъ»: французский ретейлер Leroy Merlin решил продать все свои складские помещения в России

Французская компания Leroy Merlin решила продать все свои складские площади в Российской Федерации, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о двух логопарках — около 130 тыс. кв. м в «Южных вратах» в Домодедово и 140 тыс. кв. м в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Московской области.

По данным источников, на активы претендуют две компании: Central Properties и «Венталл-Девелопмент».

Замдиректора по ключевым клиентам Union Brokers Степан Щедров полагает, что продажа логопарков позволит Leroy Merlin получить деньги на развитие бизнеса в России.

Однако позднее пресс-служба Leroy Merlin опровергла сообщения о планах по продаже складских помещений.

Ранее стало известно, что Leroy Merlin планирует передать российские магазины локальному менеджменту.

Отмечалось, что Минпромторг будет содействовать компании в процессе передачи бизнеса.