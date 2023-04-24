Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: французский ретейлер Leroy Merlin решил продать все свои складские помещения в России

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Французская компания Leroy Merlin решила продать все свои складские площади в Российской Федерации, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о двух логопарках — около 130 тыс. кв. м в «Южных вратах» в Домодедово и 140 тыс. кв. м в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Московской области.

По данным источников, на активы претендуют две компании: Central Properties и «Венталл-Девелопмент».

Замдиректора по ключевым клиентам Union Brokers Степан Щедров полагает, что продажа логопарков позволит Leroy Merlin получить деньги на развитие бизнеса в России.

Однако позднее пресс-служба Leroy Merlin опровергла сообщения о планах по продаже складских помещений.

Ранее стало известно, что Leroy Merlin планирует передать российские магазины локальному менеджменту.

Отмечалось, что Минпромторг будет содействовать компании в процессе передачи бизнеса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях