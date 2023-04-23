Румыния собралась опломбировывать транзитные аграрные грузы с Украины с 24 апреля

Румыния собралась с 24 апреля опломбировывать транзитные грузы с сельскохозяйственной продукцией, которые будут идти с Украины. Об этом в воскресенье сообщила украинская Государственная служба по безопасности на транспорте в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С 24 апреля Румыния приступит к пломбированию транспортных средств, перевозящих украинскую аграрную продукцию в режиме транзита», — отметили в публикации.

В ведомстве добавили, что такое решение было принято после встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и коллеги из Румынии. При этом устанавливать пломбы на транзитный товар будут на румынской таможне. Поэтому перевозчики должны подготовить свои грузовики к опломбированию заранее перед поездкой.

19 апреля депутат Европарламента от Польши Лешек Миллер, ссылаясь на сообщения СМИ, указал, что на рынке ЕС появляется украинское зерно, не соответствующее требованиям европейских стандартов. В связи с этим парламентарий задал вопрос Еврокомиссии, какие еще товары ненадлежащего качества могут поставляться в Европу из этой страны.

До этого министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что польская сторона будет пломбировать и конвоировать все идущие транзитом через страну грузы с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией с Украины.