Новак назвал низкую цену энергоресурсов конкурентным преимуществом России перед Европой

Россия имеет определенное преимущество перед Евросоюзом (ЕС) в долгосрочной перспективе из-за недорогих энергоресурсов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Если брать, например, цены, которые в текущий момент на мировых рынках или в той же Европе — это $500 за тысячу кубических метров газа. А в прошлом году доходили до $3 800. То есть это чуть ли не в 50 раз выше, чем у нас в России», — отметил Новак.

По его словам, российская промышленность тратит куда меньше средств, чем западные компании. Из-за этого они более конкурентоспособны на мировых рынках при реализации своей продукции.

Он добавил, что цены на энергоресурсы в России регулируются государством. При этом российские цены, если сравнивать их с европейскими, находятся примерно на уровне $70-75 за тысячу кубометров газа.

24 марта экономист Тилак Доши заявил, что большинство стран мира отказались от политики санкций ради сотрудничества с Россией на фоне украинского конфликта.

До этого первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что в России создадут собственную, альтернативную систему поставок энергоресурсов.