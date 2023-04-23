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Авиакомпания «Победа» может запустить новые рейсы из России в Узбекистан

В авиакомпании «Победа» заявили о возможности запуска рейсов из РФ в Бухару, Бишкек и Ош

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РИА «Новости»

Российская авиакомпания «Победа» может запустить рейсы в Киргизию и расширить полетную программу в Узбекистан. Об этом сообщил официальный представитель лоукостера, передает ТАСС.

Как рассказал представитель перевозчика, «Победа» заинтересована в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию. 21 апреля было открыто новое для компании направление — Самарканд (Узбекистан), «также хотели бы начать летать в Бухару (Узбекистан)», подчеркнул он.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время ведется работа над получением допусков на полеты по двум направлениям в Киргизию — Бишкек и в Ош.

Узбекистан стал пятым международным направление для «Победы», она также летает в Армению, Белоруссию, ОАЭ и Турцию.

Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» заработал за 2022 год в чистом виде 15 млрд рублей (рост в 4,4 раза), это стало максимумом с момента основания компании.

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