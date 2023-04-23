Эксперт считает, что растущая конкуренция между банками может быть полезной потребителю

Руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко считает, что растущая конкуренция между российскими банками может быть полезной потребителю, сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем что банки начнут активней соревноваться за клиентов. Надеюсь, это будет борьба, которая только пойдет на руку клиентам как с точки зрения опыта, так и с точки зрения ценового предложения», — заявил Сергиенко.

Он пояснил, что ожидается формулирование обновленных стратегий как у крупнейших банков страны, так и у финансовых организаций среднего уровня и банков небольшого размера. Плюсами России остаются передовое положение развития платежных систем и одним из трендов может стать открытый банкинг.

В отношении трансграничных расчетов, Сергиенко считает, что для России будет открываться больше возможностей с ростом и усилением региональных систем взаиморасчетов.

Ранее посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья выразил надежду, что система «Мир» начнет полноценно работать на Острове Свободы уже в 2023 году.