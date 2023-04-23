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Посол в Аргентине Феоктистов заявил, что местный бизнес интересуется Россией

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Marcos Brindicci/Reuters

Посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что местный бизнес интересуется Россией, однако на данный момент большие проекты остаются замороженными, сообщает ТАСС.

«Российские и аргентинские компании все равно сохраняют интерес к продолжению взаимодействия, тем более основы для этого были заложены солидные. Просто сейчас я бы назвал его, переходный период, связанный с антироссийскими санкциями, с опасением вторичных санкций со стороны США», — заявил Феоктистов.

Он добавил, что среди других проблем — логистика и вопрос трансграничных банковских переводов. На данный момент, поясняет Феоктистов, аргентинский бизнес находится в «подвешенном состоянии», не имея представления, как налаживать связи с Россией.

Ранее посол Российской Федерации в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что в Аргентине участились случаи проявления русофобии.

При этом Феоктистов указал, что Россия рассчитывает на дружеские отношения с Аргентиной. Он добавил, что у стран многолетняя история дипломатических отношений.

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