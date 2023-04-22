Эксперт оценил последствия либерализации оптовых цен на газ

«Газпром» предложил либерализовать оптовые цены на газ для промышленных потребителей в отдельных регионах, ввести их сезонную дифференциацию и запустить систему коммерческой балансировки. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в интервью «Коммерсанту» рассказал, насколько это необходимо рынку, и что из себя представляет либерализация.

По его словам, либерализовывать рынок надо, так как это подразумевает равные условия. Поэтому их надо обеспечивать не только в доступе к внутреннему потребителю, но и, например, в доступе к газовой инфраструктуре, уточнил он.

Эксперт отметил, что «Газпром» хочет либерализовать рынок, но оставить доступ к трубе себе. По его мнению, логично вывести это в отдельную компанию и подчинить ее государству, которое будет устанавливать тарифы.

«Если ты произвел топлива больше, чем можешь реализовать на рынке, тебе негде его хранить, ты должен продать его «Газпрому» и, понятно, с дисконтом, потому что тебе некуда девать эти объемы. При этом надо отметить, что 70% инвестиций компании за последние годы были направлены не на развитие внутренней трубопроводной системы, системы хранения газа, инфраструктуры, а в экспорт», — сказал Крутаков.

Он напомнил, что сегодня независимым производителям отказывают в доступе к трубе и к ПХК, потому что нет мест.

«Мы это не развили и, судя по всему при монопольном владении развивать и не будем. Во-вторых, необходимо либерализовать доступ к ресурсам», — пояснил эксперт.

Также он подчеркнул, что при возможной либерализации будет прямая конкуренция с независимыми поставщиками. Помимо «Газпрома» таких главных игрока на рынке два — «Роснефть» и НОВАТЭК. Эксперт считает, что в данной конструкции, в которой существует российская газовая инфраструктура, консенсус невозможен, поскольку «Газпром» обладает колоссальными преимуществами перед остальными.

По мнению Крутакова, несложно предсказать, к чему приведет предлагаемая «Газпромом» либерализация потребительского рынка России при сохранении его монопольного положения в транспортной сфере и экспорте.

«Я бы начал с вывода инфраструктуры из-под контроля «Газпрома» по примеру Китая, ЕС, Америки, где тоже долго решали проблему с трубами. Потому что при нынешней структуре рынка либерализация обернется монополизацией», — заявил он.