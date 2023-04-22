Замглавы ФНЭБ связал с политикой США переход РФ на нацвалюты при расчетах за энергоресурсы

Переход России на национальные валюты при расчете за энергоресурсы связан с систематическим и чрезмерным злоупотреблением США своим статусом эмитента мировой резервной валюты. Такое мнение выразил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

«Это (переход на расчеты в национальных валютах) процесс, с одной стороны, объективный, связанный с ростом веса экономики того же Китая в мировой торговле. А с другой — насущная необходимость, вызванная систематическим и чрезмерным злоупотреблением Вашингтона прежде всего своим статусом эмитента мировой резервной валюты», — полагает Гривач.

По словам замдиректора ФНЭБ, отрасль должна подстроиться под ситуацию при взаимодействии с регуляторами, которые окажут помощь в обеспечении процесса перехода на национальном и межгосударственном уровне.

Ранее 22 апреля вице-премьер Александр Новак заявил о переходе России на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы, и страна продолжит реализовать эту тенденцию.

На этой неделе турецкое издание Haber7 написало, что успешный пример Турции в переходе с американского доллара на национальные валюты при расчетах на международных рынках заставил Францию и Бразилию последовать примеру республики.