Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Энергоатом» договорился с американской компанией о строительстве 20 атомных энергоблоков

close
100%
Depositphotos

«Энергоатом» и американская Holtec International заключили соглашение о строительстве на Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160, сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу украинской компании.

Сообщается, что президент и исполнительный директор Holtec International Крис Сингх подписали соглашение по видеосвязи. На этой же церемонии присутствовали вице-президент Holtec International по вопросам деятельности на Украине Риаз Аван и министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Согласно плану, первый из 20 реакторов будет подключен к сети к марту 2029 года. По словам Галущенко, это поможет компенсировать ущерб, который был нанесен теплоэнергетической инфраструктуре Украины.

Кроме этого, соглашение подразумевает, что на территории страны будет развернуто высокотехнологичное производство комплектующих для SMR.

Ранее сообщалось, что украинская компания «Энергоатом» и канадская горнорудная компания Сameco подписали соглашение о регламенте поставок уранового концентрата с Украины в Канаду.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях