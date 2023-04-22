«Энергоатом» договорился с американской компанией о строительстве 20 атомных энергоблоков

«Энергоатом» и американская Holtec International заключили соглашение о строительстве на Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160, сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу украинской компании.

Сообщается, что президент и исполнительный директор Holtec International Крис Сингх подписали соглашение по видеосвязи. На этой же церемонии присутствовали вице-президент Holtec International по вопросам деятельности на Украине Риаз Аван и министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Согласно плану, первый из 20 реакторов будет подключен к сети к марту 2029 года. По словам Галущенко, это поможет компенсировать ущерб, который был нанесен теплоэнергетической инфраструктуре Украины.

Кроме этого, соглашение подразумевает, что на территории страны будет развернуто высокотехнологичное производство комплектующих для SMR.

Ранее сообщалось, что украинская компания «Энергоатом» и канадская горнорудная компания Сameco подписали соглашение о регламенте поставок уранового концентрата с Украины в Канаду.