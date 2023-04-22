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Криптобиржа Binance разрешила пополнять депозиты с российских карт

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Криптобиржа Binance разрешила своим клиентам снова пополнять депозиты с российских банковских карт и кошельков Qiwi. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы можете сделать депозит на нашей платформе с помощью российской карты через Qiwi», — заявили в службе поддержки компании.

Отмечается, что поддерживаются все выпущенные в России карты Visa, Mastercard и другие карты.

Клиентам из России в данный момент не доступно пополнение в рублях.

По данным СМИ, комиссии на конвертацию рублей в криптовалюту нет, на вывод рублей установлен лимит от 4,3 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее криптобиржа Binance решила отменить лимит в €10 тыс. для учетных записей россиян. Несмотря на то, что официального объявления на не было, техподдержке Binance подтвердила отсутствие подобных ограничений. В публикации указали, что ограничения были введены весной 2022 года в связи с пятым пакетом санкций ЕС. В то время учетные записи россиян, где сумма активов была больше €10 тыс., перевели в режим «только для вывода средств».

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