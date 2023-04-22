В турецком порту Джейхан начали отгрузку казахстанской нефти для доставки в Румынию

Отгрузку первой партии казахстанской нефти начали в турецком порту Джейхан для доставки на танкере на нефтеперерабатывающий завод Petromidia в Румынии. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» (КМГ).

«Сегодня председатель правления АО НК «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев посетил порт Джейхан и ознакомился с процессом отгрузки казахстанской нефти для нефтеперерабатывающего завода Petromidia, находящегося в Румынии и принадлежащего КМГ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 80 тыс. т. нефти из терминала Джейхан заберет казахстанский танкер Alatau, который принадлежит компании «Казмортрансфлот». Судно проследует в направлении румынского порта Констанца, а оттуда нефть доставят на НПЗ Petromidia.

Ранее 22 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что в период с января по март 2023 года Казахстан поставил 163,4 тыс. т нефти по морскому маршруту Актау — Баку в обход России, это в шесть раз больше показателя годом ранее.

Во второй половине марта агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR написало о начале транзита казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.