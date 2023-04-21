Экономисты положительно оценили решение Сбера о выплате дивидендов

Экономисты положительно оценивают решение акционеров Сбера о выплате дивидендов в размере 565 млрд рублей или 25 рублей за одну акцию по итогам 2022 года, сообщает пресс-служба банка.

«В ходе собрания акционеры поддержали рекомендацию Наблюдательного совета о выплате рекордных 565 млрд рублей дивидендов, из расчета 25 рублей на одну акцию. Для нас очень значимо, что эта сумма будет выплачена по итогам сложного 2022 года. Половина этих средств будет выплачена в бюджет государства, как нашего контролирующего акционера. Вторая половина — более чем 1,5 миллионам человек, которые являются нашими частными акционерами», — отметил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Как отмечают экономисты, банк научился жить в условиях санкций и, если не случится каких-то экономических потрясений, укрепление позиций кредитной организации продолжится.

История с выплатами дивидендов Сбербанка сильно позитивно влияла на российский рынок, считает кандидат экономических наук, заместитель заведующего кафедры инфраструктуры и финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров.

«По сути, долгое время Сбербанк был долгое время таким главным локомотивом рынка, потому уже к нему подтянулись другие бумаги. Что касается данной выплаты, я думаю, что она должна состояться. Идея заключается в том, что больше 50% принадлежит государству, эти дивиденды нужны бюджету. При этом Сбер вышел на прибыль, и у банка есть возможность пойти на такой шаг», — сказал он.

По его словам, самые большие списания у Сбера уже прошли. «Объемы кредитования растут, и, если не случится ничего неожиданного, тренд продолжится. На новости о намерении выплатить дивидендов рынок уже ранее отреагировал положительно», — добавил он.

В свою очередь, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов отметил, что решение о выплате дивидендов Сбером ожидаемо и вполне вероятно.

«Это покажет, что у банка не только высокий текущий уровень финансовой устойчивости и прибыль по итогам года, но и хорошие перспективы развития. Выплата дивидендов даст сигнал частным инвесторам, что есть интересный вариант для приложения своих средств. Учтем и собственника контрольного пакета — Фонд национального благосостояния России, который таким образом пополнится», — сказал эксперт.