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Шри-Ланка сократила объем экспорта чая на 22% в марте 2023 года

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Global Look Press

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка сократила объем экспорта своего чая в марте на 22% относительно аналогичного месяца 2022 года. Об этом написала газета Daily Mirror со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассоциации чайных брокеров Шри-Ланки.

Шри-Джаяварденепура-Котте уменьшила объем совокупных поставок до 17,97 млн кг. В первом квартале (январь — март) 2023 года страна снизила экспорт чая на 15% по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года, до 54,08 млн кг.

В январе — марте главным импортером ланкийского чая стала Турция, увеличив закупки на 102% в годовом исчислении. На втором месте — Ирак. В тройке лидеров по импорту продукта находится Россия.

Шри-Ланка — третья в мире после Китая и Индии по объему производства чая. Страна является одним из крупнейших экспортеров чая с долей в 23% мирового экспорта.

Во второй половине февраля врач-терапевт клиники «Атлас» Ольга Александрова предупредила, что зеленый или черный чай полезны для здоровья, только если употреблять напиток без сахара, подсластителей, молока или сливок.

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