Бывший завод Henkel в Ленинградской области сохранит рабочие места после смены собственника

Завод в Ленинградской области сохранит производство и рабочие места после ухода немецкого концерна Henkel AG, производителя бытовой и промышленной химии, с российского рынка и смены собственника. Об этом написал ТАСС со ссылкой на заявление зампреда правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрия Ялова.

«… Мы планируем продолжать активную работу с новым собственником и оказывать необходимые меры поддержки для того, чтобы развитие производства продолжалось. Рассчитываем, что сделка завершится в течение ближайшего времени», — приводит слова Ялова пресс-служба администрации Ленобласти.

Компания объявила о сделке 20 апреля. В консорциум, который будет владеть российскими активами концерна, вошли Augment Investments, Elbrus Services и Kismet Capital Group. Сумма сделки составит 54 млрд руб. В компании отметили, что закрытие сделки произойдет в ближайшее время.

В апреле 2022 года Henkel приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 9 февраля 2023 года было объявлено о приостановке деятельности концерна в РФ. В начале года «Henkel Россия» начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries.