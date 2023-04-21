Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер выплатит рекордные 565 млрд рублей дивидендов за 2022 год

close
100%
Пресс-служба Сбера

Акционеры Сбера на годовом общем собрании одобрили предложение наблюдательного совета о выплате рекордных дивидендов в размере 565 миллиардов рублей или 25 рублей за одну акцию. Об этом рассказал журналистам президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Для нас очень значимо, что эта сумма будет выплачена по итогам сложного 2022 года. Половина этих средств будет выплачена в бюджет государства, как нашего контролирующего акционера. Вторая половина — более чем 1,5 миллионам человек, которые являются нашими частными акционерами. Благодаря накопленному запасу прочности и внедрению собственных технологий во все сферы нашего бизнеса, нам удалось показать отличный финансовый результат», — сказал Греф.

Как подчеркнул министр финансов России и председатель наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов, выплата повышенных дивидендов говорит об устойчивости самого крупного банка РФ. По его словам, Сбер еще раз подтвердил свое лидерство среди банков.

Решение Сбера о выплате рекордных дивидендов заметно повлияет на инвестиционную привлекательность его бумаг, считает экономист Андрей Бархота. Так, высокая дивидендная доходность во многом компенсирует колебания котировок акций Сбера, которые были отмечены в 2022 на фоне финансовой нестабильности.

«Банку удалось преодолеть кризисные явления еще в четвертом квартале прошлого года благодаря своевременному формированию резервов на возможные потери по ссудам и оперативной актуализации тарифов», — сказал он, добавив, что наиболее важными индикаторами успешного развития Сбера является сохранение высокого уровня доходности и роста во всех бизнес-сегментах.

Выплатить такие рекордные дивиденды позволяют компании хорошие финансовые результаты, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Это в целом подогреет интерес инвесторов на дальнюю перспективу. Можно даже добавить, что уход иностранных банков и санкционное влияние вопреки прогнозам оказали положительное влияние на деятельность финансовой организации. Также во многом этому способствовала концепция банка, которая предполагает наличие большого количества вспомогательных услуг по типу финансового супермаркета и внутреннего маркетплейса», — добавил он.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях