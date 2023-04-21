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Стоимость поставок газа из России в Китай выросла более чем в два раза с января по март

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Matthias Rietschel/AP

Стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай в период с января по март выросла в 2,2 раза, до $1,76 млрд. Об этом сообщается на сайте Главного таможенного управления КНР.

По данным ведомства, первое место среди стран, которые продают газ в Китай, занимает Туркмения. В период с января по март поставки из этой страны в КНР подросли на 14%, до $2,42 млрд. Второе место у России. Замыкает тройку лидеров Мьянма с приростом в 26%, до $409 млн.

При этом в марте российские поставки сократились на 9%, в денежном выражении составив $588,7 млн. А за весь 2022 год поставки трубопроводного газа из России в Китай поднялись в 2,63 раза, достигнув отметки в $3,98 млрд.

В начале апреля директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова заявила, что высокий спрос на российский газ со стороны Китая объясняется разделением мира КНР на дружественный и недружественный. При этом сценарии страна лишается части поставок газа.

До этого РИА Новости со ссылкой на экспертов в газовой отрасли сообщили, что Достижение соглашения между Россией и Китаем по проекту магистрального газопровода «Сила Сибири 2» может задерживаться из-за ожидания Пекином привлекательных цен на российский газ.

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