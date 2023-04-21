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VK запускает онлайн-проект для поддержки молодых предпринимателей

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Алексей Майшев/РИА Новости

Компания VK запускает образовательный онлайн-проект «Мой бизнес. Первое дело», сообщили в пресс-службе компании. Проект реализуется совместно с Министерством экономического развития России, его целью является помощь предпринимателям в запуске бизнеса и его развитии.

Обучение будет состоять из трех этапов, включающих в себя вебинары и практические занятия. Участники программы узнают о различных инструментах для создания и поддержания своего бизнеса и пройдут путь от идеи до регистрации бизнеса и подготовки проекта для участия в конкурсе на господдержку.

«Каждый участник, прошедший программу до этапа акселератора, получит купон для запуска первой рекламной кампании на платформе VK Реклама, а также бесплатный допуск в закрытый клуб для предпринимателей «Деловая среда Премиум», — рассказали в VK.

Кроме того, за выполнение заданий будут начисляться баллы в приложении «Другое Дело» от президентской платформы «Россия — страна возможностей», их можно будет обменять на мерч, подписки на онлайн-сервисы или путешествия по РФ. Продолжительность программы обучения составляет 10 недель, принять участие в проекте могут все желающие.

Ранее сообщалось, что VK открыла набор студентов и молодых специалистов на оплачиваемую летнюю стажировку.

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