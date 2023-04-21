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В Минэнерго заявили о планах России по наращиванию доли на мировом рынке угля

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Россия продолжит увеличивать долю на мировом рынке угля, так как для этого есть все необходимые запасы и ресурсы. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в ходе коллегии Роснедр, передает ТАСС.

«Мы с оптимизмом смотрим в будущее, запасами мы обеспечены, свою долю на мировом рынке в торговле углем мы продолжим постепенно наращивать», — отметил Мочальников.

По его словам, прошлый год угольная промышленность России пережила с минимальными потерями в плане поставок. То есть сложившаяся ситуация показала устойчивую экономическую модель.

15 апреля ТАСС со ссылкой на сообщение гендиректора предприятия Максима Басова сообщил, что самый крупный российский производитель и экспортер угля «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) до конца 2023 года увеличит объем продаж Китаю втрое.

До этого газета Borsa Gundem написала о продолжении поставок угля из России в Европу, несмотря на санкции. По итогам 2022 года Россия вовсе стала крупнейшим поставщиком этого энергоресурса в Германию.

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