Новым регионам России выделили более 400 млрд рублей из федерального бюджета в 2023 году

Четыре новых российских региона в 2023 году получат из федерального бюджета 410,7 млрд рублей в виде дотаций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные системы «Электронный бюджет».

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получат в 2023 году из федерального бюджета в общей сложности 410,7 млрд руб., что составит 89% совокупных доходов их консолидированных бюджетов (включают регионы вместе с муниципалитетами). При этом основная часть доходов этих регионов является дотациями, которые направлены на создание сбалансированности бюджета.

Эксперты рынка указали, что безвозмездные поступления передаются в новые регионы в виде дотаций, так как они являются нецелевыми. В этом случае регионы могут самостоятельно решать, на какие цели они будут потрачены. Поэтому, вполне вероятно, полученные средства будут направлены на социальные выплаты, заработную плату и поддержку населения.

Аналитики посчитали, что в указанных данных нет прямых расходов федерального бюджета, «шефской помощи» от других регионов, а также трансфертов из Социального фонда, которые направлены на выплаты пенсий. При этом высокая доля федеральных дотаций новым регионам может сохраняться достаточно длительное время. Однако в перспективе этот показатель может снизиться, так как экономический потенциал у ДНР и ЛНР достаточно высокий.

В конце ноября Минфин разработал поправки в налоговое законодательство, чтобы адаптировать вошедшие в состав России новые регионы. В документе указали, в частности, что местные предприятия начнут платить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по деятельности, лицензия на которую могла быть получена еще по украинскому законодательству. Для предпринимателей предусмотрена отсрочка по переходу на контрольно-кассовую технику (онлайн-кассы) и льготные ставки при выборе специальных режимов налогообложения.