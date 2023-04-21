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В Госдуме предложили поднять НДФЛ для состоятельных ради поддержки мобилизованных

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Павел Львов/РИА Новости

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов предложили поднять НДФЛ для состоятельных ради поддержки мобилизованных, сообщает ТАСС.

«Граждане, имеющие доход более чем 12 млн рублей в год, могут платить дополнительные 2% к НДФЛ, которые будут поступать в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей», — указано в письме парламентариев к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Депутаты указали, что несмотря на снабжение мобилизованных со стороны Минобороны, от бойцов поступают сообщения с просьбой обеспечить их дополнительно беспилотниками, пиломатериалами, тепловизорами и автотранспортом. С другой стороны, указывают парламентарии, состояние богатейших россиян с начала 2023 года выросло более чем на $13 млрд.

Кузнецов и Нилов указывают на опасность социального дисбаланса, а инициатива «даст возможность каждому сверхбогатому россиянину помочь своему народу».

Ранее глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что люди с высокими доходами должны платить больше налогов и предложил поднять НДФЛ до 18% для тех, кто получает доходов более 50 млн рублей в год.

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