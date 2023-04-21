«Известия»: Росздравнадзор изымет более 40 тыс. упаковок преднизолона

Росздравнадзор отозвал крупную партию гормонального препарата преднизолон, это «Преднизолон Эльфа» от компании «Индус Фарма Пвт. Лтд» (Индия), пишет газета «Известия».

Причина отзыва — механические включения в растворе для инъекций.

Гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев уточнил, это может быть выпадение осадка, изменение цвета препарата или наличие в нем инородных элементов.

По данным источников издания, объем отбракованной партии составил более 40 тыс. упаковок. При этом отмечается, что препарат попал и в госучреждения, в частности на Московскую областную станцию скорой помощи.

Ранее Moderna отозвала более 700 тыс. доз вакцины после нахождения в ампуле инородного тела.