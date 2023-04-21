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Kyodo: источник в Японии подтвердил изучение G7 «почти полного» запрета экспорта в Россию

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Shutterstock

Представители Группы семи (G7) обсуждают возможность введения «почти полного» запрета на экспорт товаров в Россию. Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на источник в правительстве Японии.

При этом отмечается, что глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура в ходе пресс-конференции в Токио на стал комментировать эту информацию, подчеркнув, что вопрос «касается дипломатических переговоров».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что союзники Украины из «большой семерки» и Европейского союза обсуждают возможность введения полного запрета на экспорт товаров в Российскую Федерацию. При этом агентство отмечало, что политики западных стран опасаются, что эта мера вызовет острое неприятие среди продолжающих торговлю с РФ компаний, приведет к ответным санкциям Москвы и еще сильнее сблизит Россию с Китаем.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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