EuObserver: Польша и Прибалтика требует от ЕС отключить «Газпромбанк» от SWIFT

Польша и Прибалтика требует от Европейского союза отключить «Газпромбанк» от SWIFT, сообщает издание EuObserver.

«Учитывая роль банка в схеме российского истеблишмента в присвоении государственных денег, а также использование Кремлем этого банка для продвижения политических интересов, отключение Газпромбанка от SWIFT является приоритетом и носит символическую важность», — указано в совместном обращении Польши и стран Прибалтики.

При этом издание отмечает, что отключение Газпромбанка от SWIFT вынудит европейских потребителей газа переходить на альтернативные межбанковские системы передачи финансовой информации — российскую или китайскую.

Ранее стало известно, что ООН обсуждает возобновление работы банков России в системе SWIFT.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что ООН контактирует с частным сектором экономики стран ЕС, чтобы дать обеспечить выполнение договоренностей по экспорту российского продовольствия и удобрений.